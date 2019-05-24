Никандрова в августе прошлого года приговорили к 5,5 годам колонии за взятку. Следствие установило, что он вместе с экс-начальником Александром Дрымановым, бывшим руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и другими получил 1 миллион долларов за то, что смягчил обвинение и освободил из тюрьмы вора в законе Шакро Молодого.Никандрова оставалось сидеть полтора года и 11 дней.