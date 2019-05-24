24.05.2019, 16:30
Осуждённый за взятку в $1 млн экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Нижнем Тагиле удовлетворил просьбу об условно-досрочном освобождении бывшего первого заместителя начальника столичного главка Следственного комитета Дениса Никандрова.
Никандрова в августе прошлого года приговорили к 5,5 годам колонии за взятку. Следствие установило, что он вместе с экс-начальником Александром Дрымановым, бывшим руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и другими получил 1 миллион долларов за то, что смягчил обвинение и освободил из тюрьмы вора в законе Шакро Молодого.
Никандрова оставалось сидеть полтора года и 11 дней.
Никандрова в августе прошлого года приговорили к 5,5 годам колонии за взятку. Следствие установило, что он вместе с экс-начальником Александром Дрымановым, бывшим руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и другими получил 1 миллион долларов за то, что смягчил обвинение и освободил из тюрьмы вора в законе Шакро Молодого.
Никандрова оставалось сидеть полтора года и 11 дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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