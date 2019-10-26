ИА «Ореанда-Новости». Самолёт с Марией Бутиной рейса Майами – Москва успешно приземлился в Шереметьево.

Мария Бутина наконец прибыла в Москву. Об этом свидетельствую данные сайта Flight Radar, отслеживающего передвижение самолётов. Рейс завершился раньше, чем планировалось.

В аэропорту Марию ждёт отец, а также несколько десятков журналистов и фотографов.

Ранее сообщалось о том, что Министерство юстиции США начало проверку дела Бутиной. Они расследуют обстоятельства возбуждения дела, а также наличие нарушения американского законодательства. Поводом для дополнительных действий со стороны правоохранительных органов стало получение Минюстом письма от адвоката Марии. Там он указал новые недавно открывшиеся данные, которые могут свидетельствовать о нарушениях с американской стороны.

Кроме того, адвокат Бутиной заявил, что она может подать на апелляцию. Однако есть ли в этом смысл, если она уже отбыла назначенное наказание, решать её самой. Также возможен исход с помилованием от самого президента США с последующей отменой запрета её въезда в страну.