ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел России Валентина Казакова сообщила, что от жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик было принято более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Более 25 тысяч человек уже стали обладателями паспортов гражданина РФ.

Казакова также проинформировала, что упрощёнными правилами получения гражданства могут воспользоваться около 3 миллионов украинцев. Чиновник отметила, что количество жителей, желающих получить российское гражданство, увеличивается. В связи с наплывом желающих получить российский паспорт министерство намерено увеличить штатную численность соответствующих миграционных подразделений.