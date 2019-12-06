Недавно депутатами Верой Ганзя и Ольгой Алимовой, представляющими партию "КПРФ", был внесен предлагающий поставить под запрет распространение аналогов снюса и насвая законопроект. Также фракция "КПРФ" предложила в пятикратном размере увеличить штраф за продажу аналогов снюса и насвая.Депутом Маратом Бариевым, представляющим партию "Единая Россия", предложено поставить под запрет торговлю содержащих никотин жевательных и сосательных смесей.Салагай заявил журналистам, что отличные от курения формы потребления табака сегодня дополнительно распространяются и угрожают здоровью несовершеннолетних.