06.12.2019, 15:12
От Минздрава поступило предложение запретить некурительный табак
ИА «Ореанда-Новости» Замминистром здравоохранения Олегом Салагаем было заявлено о том, что необходимо запретить все формы потребления никотина, которые отличаются от курения.
Недавно депутатами Верой Ганзя и Ольгой Алимовой, представляющими партию "КПРФ", был внесен предлагающий поставить под запрет распространение аналогов снюса и насвая законопроект. Также фракция "КПРФ" предложила в пятикратном размере увеличить штраф за продажу аналогов снюса и насвая.
Депутом Маратом Бариевым, представляющим партию "Единая Россия", предложено поставить под запрет торговлю содержащих никотин жевательных и сосательных смесей.
Салагай заявил журналистам, что отличные от курения формы потребления табака сегодня дополнительно распространяются и угрожают здоровью несовершеннолетних.
Недавно депутатами Верой Ганзя и Ольгой Алимовой, представляющими партию "КПРФ", был внесен предлагающий поставить под запрет распространение аналогов снюса и насвая законопроект. Также фракция "КПРФ" предложила в пятикратном размере увеличить штраф за продажу аналогов снюса и насвая.
Депутом Маратом Бариевым, представляющим партию "Единая Россия", предложено поставить под запрет торговлю содержащих никотин жевательных и сосательных смесей.
Салагай заявил журналистам, что отличные от курения формы потребления табака сегодня дополнительно распространяются и угрожают здоровью несовершеннолетних.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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