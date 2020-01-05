. Его жена сообщила об этом в сети Facebook.Недавно он опубликовал прощальное письмо, в котором призывал всех онкобольных не терять надежду и продолжать лечение. Также врач-онколог записал видеообращение, выложенное на видеохостинге YouTube, в котором поблагодарил всех за поддержку. Стоит отметить, что после того, как Павленко узнал о своей болезни, он не опустил руки и продолжал работать в петербургской Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова.Она отметила, какой большой вклад в медицину был внесён Андреем Павленко.