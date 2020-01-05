05.01.2020, 16:57
От рака скончался врач-онколог
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 5 января, скончался от рака врач-онколог. Его жена сообщила об этом в сети Facebook.
Андрей Павленко скончался в воскресенье в 08-20 по МСК. Недавно он опубликовал прощальное письмо, в котором призывал всех онкобольных не терять надежду и продолжать лечение. Также врач-онколог записал видеообращение, выложенное на видеохостинге YouTube, в котором поблагодарил всех за поддержку. Стоит отметить, что после того, как Павленко узнал о своей болезни, он не опустил руки и продолжал работать в петербургской Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова.
Свои соболезнования супруге онколога направила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она отметила, какой большой вклад в медицину был внесён Андреем Павленко.
Андрей Павленко скончался в воскресенье в 08-20 по МСК. Недавно он опубликовал прощальное письмо, в котором призывал всех онкобольных не терять надежду и продолжать лечение. Также врач-онколог записал видеообращение, выложенное на видеохостинге YouTube, в котором поблагодарил всех за поддержку. Стоит отметить, что после того, как Павленко узнал о своей болезни, он не опустил руки и продолжал работать в петербургской Клинике высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова.
Свои соболезнования супруге онколога направила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она отметила, какой большой вклад в медицину был внесён Андреем Павленко.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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