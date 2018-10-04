ИА «Ореанда-Новости». 4 октября в России свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и гражданские профессионалы, чья деятельность связана с обеспечением безопасности в космическом пространстве.



В преддверии праздника представители Министерства обороны Российской Федерации рассказали о том, как реализуется космическая программа в России в 2018 году.



В преддверии праздника представители Министерства обороны Российской Федерации рассказали о том, как реализуется космическая программа в России в 2018 году.

Впервые о создании космических войск в стране заговорили в 1955 году. Именно тогда в атмосфере строгой секретности военные начали работать на обустройстве одного из крупнейших в мире космодромов «Байконур» - организация специализированных военных подразделений проходила на базе артиллерийских сил Резерва Верховного Главнокомандования. После строительства «Байконура» военные занимались космодромом в Плесецке. 4 октября 1957 года был осуществлён запуск в космос первого искусственного спутника Земли, и именно этот день стал датой, к которой решено было приурочить празднование Дня космических войск.





Сейчас представители российского Министерства обороны отмечают, что все национальные и иностранные программы, связанные с освоением космоса, были реализованы и продолжают осуществляться с участием военнослужащих Космических войск.





Во время боевых дежурств в 2018 году военнослужащими Космических войск было проведено 3000 работ, направленных на контроль изменений в космическом пространстве, военными было обнаружено и сопровождалось 900 космических объектов, 500 аппаратов под наблюдением военных было отправлено в космос, баллистическое существование 180 космических объектов было прекращено, предупреждено 10 опасных возможных контактов космических объектов с российскими аппаратами.



Также в Министерстве обороны рассказали, что с космодромов «Плесецк» и «Байконур» специалистами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова было осуществлено 14 запусков космических аппаратов.





Сегодня в России идёт реализация масштабной программы по совершенствованию и развитию системы контроля космического пространства, в рамках которой к 2020 году по всей стране будет установлено свыше 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов - их задачей станет обнаружение и распознавание космических объектов. Подобная система уже работает в Алтайском крае.





Сейчас в специализированных конструкторских бюро ведутся 50 исследований, результаты которых будут приняты Космическими войсками России. В этом году военным уже поступило боле 15 современных измерительных комплексов.