ИА «Ореанда-Новости». Алексей Черняк, глава комитета по туризму крымского парламента, констатировал, что среди украинцев набирают популярность поездки в Крым на отдых, украинцы активнее делятся своим отдыхом в социальных сетях.

Ранее ВСБ России также отметило рост вдвое потока украинцев на полуостров в эти майские выходные.

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич от партии "Оппозиционный блок" также опубликовал на своей странице в Фэйсбуке фотографии отдыха с женой в Крыму на майских праздниках. Он отметил, что после ухода Порошенко люди надеются, что можно будет спокойно и без опаски гонений со стороны соотечественников начать ездить отдыхать в Крым и говорить об этом во всеуслышание. Шуфрич посоветовал брать пример с отдыхающих в Крыму украинских политиков и обычных граждан.