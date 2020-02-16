ИА «Ореанда-Новости». Отец девушки, которая скончалась после конкурса по поеданию пирожных, прокомментировал произошедшее.

Отец девушки, которая скончалась в одном из баров Москвы после конкурса по поеданию пирожных, прокомментировал произошедшее телеканалу РЕН ТВ. Он сообщил, что у погибшей не было проблем со здоровьем.

Ранее журналисты высказали версию, которая основывалась на том, что у девушки были проблемы со здоровьем. Предполагалось, что у неё проблемы с сердцем, которые и послужили причиной смерти. Однако отец погибшей опроверг эту информацию. Он отметил, что единственное ограничение, которое было у его дочери, касалось спиртного.

В одном из московских баров скончалась девушка, которая принимала участие в конкурсе по поеданию пирожных. Следственный комитет уже начал проверку данного происшествия.