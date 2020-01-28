28.01.2020, 15:24
Отец, оставивший сыновей в Шереметьево, объяснил свой поступок
ИА «Ореанда-Новости». Отец, оставивший сыновей в Шереметьево, объяснил свой поступок. Видеозапись с признанием мужчины была выложена на официальном youtube-канале Следственного комитета РФ сегодня, 28 января, в 14-15 по МСК.
По словам россиянина, он оставил своих детей в аэропорту из-за страха, что не справится с дальнейшем воспитанием, так как в настоящее время мужчина нигде не работает. Он также отметил, что оставляя сыновей в общественном месте, россиянин был уверен, что с ними ничего не случится, так как вокруг много народа и сотрудников полиции. В дальнейшем он хочет забрать детей обратно.
42-летний мужчина добровольно сдался сотрудникам отделения Следственного комитета Ростовской области. 26 января от оставил двоих сыновей 8 и 5 лет в московском аэропорту. Дети сейчас находятся в медучреждении, им оказывается психологическая помощь.
По словам россиянина, он оставил своих детей в аэропорту из-за страха, что не справится с дальнейшем воспитанием, так как в настоящее время мужчина нигде не работает. Он также отметил, что оставляя сыновей в общественном месте, россиянин был уверен, что с ними ничего не случится, так как вокруг много народа и сотрудников полиции. В дальнейшем он хочет забрать детей обратно.
42-летний мужчина добровольно сдался сотрудникам отделения Следственного комитета Ростовской области. 26 января от оставил двоих сыновей 8 и 5 лет в московском аэропорту. Дети сейчас находятся в медучреждении, им оказывается психологическая помощь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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