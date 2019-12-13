13.12.2019, 09:34
Открытое горение на "Адмирале Кузнецове" ликвидировано
ИА «Ореанда-Новости». В оперативном штабе на месте ЧС РИА Новости сообщили о ликвидации открытого горения на крейсере "Адмирал Кузнецов".
О ликвидации открытого огня было объявлено в 07.00 мск.
Сообщается, что сейчас обследуются помещения корабля с целью обнаружения скрытых очагов возгорания.
Накануне случилось в первом энергоблоке крейсера возгорание. Оно произошло во время проведения сварочных работ. Во второй половине четверга пожар удалось локализовать. Во время пожар один человек пропал и один человек погиб. Потребовалась также госпитализация десяти человек.
О ликвидации открытого огня было объявлено в 07.00 мск.
Сообщается, что сейчас обследуются помещения корабля с целью обнаружения скрытых очагов возгорания.
Накануне случилось в первом энергоблоке крейсера возгорание. Оно произошло во время проведения сварочных работ. Во второй половине четверга пожар удалось локализовать. Во время пожар один человек пропал и один человек погиб. Потребовалась также госпитализация десяти человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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