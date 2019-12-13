ИА «Ореанда-Новости». В оперативном штабе на месте ЧС РИА Новости сообщили о ликвидации открытого горения на крейсере "Адмирал Кузнецов". 

О ликвидации открытого огня было объявлено в 07.00 мск. 

Сообщается, что сейчас обследуются помещения корабля с целью обнаружения скрытых очагов возгорания. 

Накануне случилось в первом энергоблоке крейсера возгорание. Оно произошло во время проведения сварочных работ. Во второй половине четверга пожар удалось локализовать. Во время пожар один человек пропал и один человек погиб. Потребовалась также госпитализация десяти человек.