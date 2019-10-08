ИА «Ореанда-Новости». Онлайн-сервис «Туту.ру» опубликовал список самых дешёвых направлений для путешествий для россиян.

Самыми выгодными для российских граждан рейсами в страны Европы оказались маршруты из Петербурга в Прагу и из Москвы в Белград. Их стоимость снизилась на 17% и на 15% соответственно.

Также подешевели некоторые перелёты в государства ближнего зарубежья. цена перелёта из Москвы в Алма-Ату упала на 40%, а из Москвы в Душанбе – на 12%.

Если говорить о путешествиях по России, то самым выгодным маршрутом будет поездка из Петербурга в Краснодар. Его цена опустилась до 4898 рублей.

Специалисты сервиса также посоветовали россиянам бронировать билеты на путешествия в новогодние каникулы в октябре. Таким образом, действительно можно сэкономить, так как перед праздниками, цены повышаются почти на 50%.