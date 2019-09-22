ИА «Ореанда-Новости» Подданный Великобритании Чарльз Роули, пострадавший от нервно-паралитического соединения в июле 2018 года в городе Эймсбери, собирается подать в суд на российские власти. Он намерен добиться возмещения ущерба в размере около 1 миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Газета The Mirror передаёт его слова о том, что случившееся существенно повлияло на его жизнь и что он «хочет справедливости».

Известный в Соединённом Королевстве адвокат Патрик Магуаир, защищающий интересы Роули, сообщил, что его подзащитный продолжает страдать «от серьёзных побочных эффектов» после отравления.

4 июля прошлого года полиция Великобритании сообщила об инциденте в Эймсбери: два человека «подверглись воздействию неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Другая потерпевшая, 44-летняя Дон Стерджес, через несколько дней умерла в клинике. Впоследствии полицейские установили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и бывший офицер российского Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.