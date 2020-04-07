ИА «Ореанда-Новости». Россияне оценили свою готовность к путешествиям во время распространения коронавируса по миру. Сервис путешествий Biletix провёл соответствующее исследование, результаты которого стали известны агентству «Лента.ру».

Выяснилось, что всего лишь 13% россиян готовы приобретать авиабилеты, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Остальные 87% респондентов заявили, что пока ситуация не прояснится, не намерены планировать будущие поездки и бронировать отели. Однако почти 40% подчеркнули, что готовы изменить своё решение в том случае, если авиакомпания сможет гарантировать возврат полной стоимости билета, обеспечить страховкой или предоставит скидки и начисление баллов и милей.



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Уточняется, что 67% путешественников, которые не планируют поездки в ближайшее время, отказываются от туризма из-за массового распространения коронавируса. 9% же ссылаются на отсутствие на данный момент денежных средств. Между тем мнения о том, куда конкретно следует поехать по окончании пандемии – за границу или по России, – разделились пополам.

В начале апреля туристические агентства зафиксировали массовую отмену планов на путешествия по стране в летнее время. Российские путешественники заняли «выжидательную позицию», заявила исполнительный директор туроператора «Ванд» Татьяна Ванд.

Так, сообщает издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News, туроператоры практически не фиксируют новых бронирований на период после первого июня. Более того, многие туристы аннулируют или переносят на более поздние даты брони на май. Отмечается, что данная пауза в туризме связана с финансовой нестабильностью, которая вызвана пандемией.

Многие россияне продолжают проявлять интерес с нишевым туркомпаниям. В предприятия, организующие летние программы, поступают запросы на лист ожидания, без заключения договора. Поэтому реальных продаж пока почти нет.

Однако многие эксперты уверены, что как только ситуация с коронавирусом стабилизируется, стоимость путёвок, билетов и туров взлетит вместе с резким спросом. Ранее россияне рассказали о том, как долго они способны проработать, не выходя в отпуск. Так, половина российских граждан заявила, что готова продолжать трудиться без отпуска как минимум год. Ещё четверть участников опроса оценили свою способность беспрерывно работать в полгода. 11% способны продержаться без продолжительного отдыха 3 месяца. 14% респондентов подчеркнули, что готовы работать без отпуска лишь один месяц.