По его словам, Лыкова позвонила ему и сообщила, что у неё заканчиваются всё припасы. При этом связь оборвалась в середине разговора, сообщает телеканал «360». Гришаков отметил, что нужно снаряжать вертолёт и просить помощи у Хакасского заповедника.Ранее за отшельницей присматривала администрация бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, пишут «Известия». После его отставки многие беспокоились, что Лыкову забудут.. Кроме того, в региональной администрации рассказала, что за Лыковой закреплен человек из русской православной старообрядческой церкви, который должен находиться неподалеку от нее и приходить на помощь.Однако в начале осени помощника эвакуировали из тайги из-за болезни. Ранее также СМИ сообщили, что отшельнице помогают и представители «Роскосмоса» во время предпусковых и послепусковых облетов тайги.Тогда Агафье Лыковой было 34 года. Сейчас из всей семьи Лыковых в живых осталась только она. Отшельницу много раз пытались убедить уехать из тайги. Один раз она даже согласилась и переселилась к дальним родственникам, однако долго прожить там не смогла и вернулась на семейную заимку.В ноябре прошлого года сотрудники литературного музея в Красноярске издали словарь лексики Агафьи Лыковой. Автор книги — Галина Толстова.