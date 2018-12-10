10.12.2018, 17:47
Отшельница Агафья Лыкова просит о помощи: у неё кончаются продукты
ИА «Ореанда-Новости». О бедственном положении знаменитой отшельницы рассказал красноярский кинодокументалист Андрей Гришаков.
По его словам, Лыкова позвонила ему и сообщила, что у неё заканчиваются всё припасы. При этом связь оборвалась в середине разговора, сообщает телеканал «360». Гришаков отметил, что нужно снаряжать вертолёт и просить помощи у Хакасского заповедника.
Гришаков также рассказал, что раньше Лыковой помогали сотрудники МЧС, но потом отшельница их «замучила». При этом у отшельницы есть спутниковый телефон, который ей около трёх лет назад подарили журналисты. Именно с его помощью она и звонила в МЧС.
Ранее за отшельницей присматривала администрация бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, пишут «Известия». После его отставки многие беспокоились, что Лыкову забудут. Но в пресс-службе главы Хакасии не так давно говорили, что отшельницу в тайге не бросят. Там говорили, что сотрудники «Хакасского» заповедника приходят к ней раз в месяц, приносят продукты и письма. Кроме того, в региональной администрации рассказала, что за Лыковой закреплен человек из русской православной старообрядческой церкви, который должен находиться неподалеку от нее и приходить на помощь.Однако в начале осени помощника эвакуировали из тайги из-за болезни. Ранее также СМИ сообщили, что отшельнице помогают и представители «Роскосмоса» во время предпусковых и послепусковых облетов тайги.
Семья отшельников-староверов Лыковых поселилась в тайге в 1937 году. В 1978 году в Западных Саянах их случайно нашли геологи. Тогда Агафье Лыковой было 34 года. Сейчас из всей семьи Лыковых в живых осталась только она. Отшельницу много раз пытались убедить уехать из тайги. Один раз она даже согласилась и переселилась к дальним родственникам, однако долго прожить там не смогла и вернулась на семейную заимку.
В ноябре прошлого года сотрудники литературного музея в Красноярске издали словарь лексики Агафьи Лыковой. Автор книги — Галина Толстова.
По его словам, Лыкова позвонила ему и сообщила, что у неё заканчиваются всё припасы. При этом связь оборвалась в середине разговора, сообщает телеканал «360». Гришаков отметил, что нужно снаряжать вертолёт и просить помощи у Хакасского заповедника.
Гришаков также рассказал, что раньше Лыковой помогали сотрудники МЧС, но потом отшельница их «замучила». При этом у отшельницы есть спутниковый телефон, который ей около трёх лет назад подарили журналисты. Именно с его помощью она и звонила в МЧС.
Ранее за отшельницей присматривала администрация бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, пишут «Известия». После его отставки многие беспокоились, что Лыкову забудут. Но в пресс-службе главы Хакасии не так давно говорили, что отшельницу в тайге не бросят. Там говорили, что сотрудники «Хакасского» заповедника приходят к ней раз в месяц, приносят продукты и письма. Кроме того, в региональной администрации рассказала, что за Лыковой закреплен человек из русской православной старообрядческой церкви, который должен находиться неподалеку от нее и приходить на помощь.Однако в начале осени помощника эвакуировали из тайги из-за болезни. Ранее также СМИ сообщили, что отшельнице помогают и представители «Роскосмоса» во время предпусковых и послепусковых облетов тайги.
Семья отшельников-староверов Лыковых поселилась в тайге в 1937 году. В 1978 году в Западных Саянах их случайно нашли геологи. Тогда Агафье Лыковой было 34 года. Сейчас из всей семьи Лыковых в живых осталась только она. Отшельницу много раз пытались убедить уехать из тайги. Один раз она даже согласилась и переселилась к дальним родственникам, однако долго прожить там не смогла и вернулась на семейную заимку.
В ноябре прошлого года сотрудники литературного музея в Красноярске издали словарь лексики Агафьи Лыковой. Автор книги — Галина Толстова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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