ИА «Ореанда-Новости» Пенсионный фонд России завершил оцифровку трудовых книжек граждан, хотя соответствующий законопроект ещё не принят.

Перевод данных из трудовых книжек в цифровой формат даст возможность сотрудникам и работодателям производить все операции с ними через Интернет. В любой момент можно будет ознакомиться с актуальными записями в книжке. При устройстве на работу станет возможной передача сведений работодателю в электронном виде.

Проект соответствующего закона в настоящее время рассматривается в правительстве России. Минтруд намерен внести его в Государственную думу до 28 июля, когда окончится весенняя сессия. В случае принятия закона он вступит в силу с начала 2020 года.

В соответствии с проектом сначала нормы о цифровых трудовых книжках будут действовать в тестовом режиме, а с 2021 года они станут обязательными для всех работодателей.