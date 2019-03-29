Отсрочку от армии теперь будут давать вплоть до получения диплома

В третьем чтении госдума приняла закон, регулирующий порядок получения призывниками отсрочки от прохождения службы в армии с целью получения непрерывного обучения. Решение было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента.



По новому закону, граждане, достигшие призывного возраста в во время обучения в учебном заведении, получат отсрочку для прохождения службы в войсках.



Теперь молодые людей имеют возможность пройти непрерывное обучение, независимо от достижения призывного возраста.



Избежать призыва можно и тем, кто очно на подготовительных отделениях государственных вузов учится в числе бюджетников.



Теперь молодые люди, получающие высшее профессиональное образование, могут пользоваться четырьмя отсрочками: в период обучения в школе, на подготовительном отделении, при обучении по программам бакалавриата и в магистратуре.



Раньше молодые люди получали отсрочку только два раза.



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