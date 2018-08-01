ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в общий доступ поступил официальный статистический обзор Министерства Экономического Развития РФ. Документ под названием "Картина экономики. Июль 2018 года" предоставляет информацию о том, что показатель чистого оттока капитала во втором квартале 2018 года снизился почти до нулевого значения. Следует отметить, что в первом квартале текущего года это значение достигало почти 22 миллиардов долларов.

В отчете говорится: "Несмотря на изменение отношения к риску глобальных инвесторов, отток капитала по финансовому счету замедлился. При этом на фоне оттока капитала по государственному сектору и банковскому сектору операции прочих секторов сформировали приток капитала. В результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во втором квартале после $21,5 млрд кварталом ранее".

Одновременно с этим во втором квартале существенно возрос профицит счета текущих операций. По сравнению с предыдущим годом значение данного показателя увеличилось более чем в десять раз. Счет текущих операций на конец июля 2018 года составил 22,3 миллиарда долларов.

Специалисты объясняют такие кардинальные изменения существенным увеличением объема экспорта. Рост экспорта основных товаров произошел при условии достаточно благоприятной ценовой обстановки. В то же время рост импорта замедлился, что случилось на общем фоне ослабления рубля. Рост инвестиций в основной капитал РФ в первом квартале текущего года достиг 3,6%, однако во втором квартале эксперты заостряют внимание на замедлении роста: уже почти 2%.

Кроме этого, примерно на 1% увеличился объем работ в строительстве, почти 2% повысился выпуск инвестиционных промышленных товаров. Так же отмечается рост производство продукции машиностроения, строительных материалов и пр.

Минэкономразвития объяснил нулевое значение оттока капитала из РФ. Наряду с оттоком капитала в банковском и государственном секторе, приток капитала в частном секторе перекрыл отрицательное значение. Согласно прогнозу, утвержденному в ведомстве, к концу текущего года инвестиции в основной капитал увеличатся примерно на 3%.