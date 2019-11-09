09.11.2019, 16:09
Отца «гонщицы» Мары Багдасарян лишили гражданства России
ИА «Ореанда-Новости». Отца скандально известной Мары Багдасарян лишили российского гражданства, пишет «МК».
Об этом сама девушка рассказала в своём Instagram. В ФМС, по её словам, заявили, что паспорт мужчине был выдан незаконно. Ведомство предложило Багдасарян обратиться за получением российского гражданства или приобрести вид на жительство в России.
Девушка также рассказала, что её отца лишили всех документов. Он даже не может обжаловать решение в суде, так как это невозможно сделать без паспорта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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