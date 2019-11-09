ИА «Ореанда-Новости». Отца скандально известной Мары Багдасарян лишили российского гражданства, пишет «МК».



Об этом сама девушка рассказала в своём Instagram. В ФМС, по её словам, заявили, что паспорт мужчине был выдан незаконно. Ведомство предложило Багдасарян обратиться за получением российского гражданства или приобрести вид на жительство в России.



Девушка также рассказала, что её отца лишили всех документов. Он даже не может обжаловать решение в суде, так как это невозможно сделать без паспорта.