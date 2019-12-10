























В документе указаны 3 пункта: «Меры по реализации политических положений Минских соглашений», «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта» и «Продолжение».Стоит отметить, что вопрос по транзиту газа через Украину был поднят на личной беседе лидеров двух стран. Но Путину и Зеленскому не хватило времени для достижения договорённостей. Поэтому данный вопрос будет обсуждаться после встречи саммита.Вопрос Крыма не поднимался во время переговоров, которые прошли 9 декабря. Данный вопрос будет рассмотрен на следующей встрече «нормандской четвёрки».