10.12.2019, 10:24
Озвучены итоги проведённого саммита «нормандской четвёрки»
ИА «Ореанда-Новости». Лидеры России и Украины договорились о выполнении трёх пунктам на саммите «нормандской четвёрки». Итоговое решение было сформировано в коммюнике.
В документе указаны 3 пункта: «Меры по реализации политических положений Минских соглашений», «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта» и «Продолжение». «Формула Штайнмайера» была принята украинском лидером. В ближайшее время будут внесены изменения в действующую конституцию Украины. Следующий вывод - это прекращение огня на территории Донбаса и разведение сил до конца 2019 года. И, в заключении, Россия и Украина согласились на обоюдный обмен пленными при помощи представителей Красного Креста.
Стоит отметить, что вопрос по транзиту газа через Украину был поднят на личной беседе лидеров двух стран. Но Путину и Зеленскому не хватило времени для достижения договорённостей. Поэтому данный вопрос будет обсуждаться после встречи саммита.
Вопрос Крыма не поднимался во время переговоров, которые прошли 9 декабря. Данный вопрос будет рассмотрен на следующей встрече «нормандской четвёрки».
В документе указаны 3 пункта: «Меры по реализации политических положений Минских соглашений», «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта» и «Продолжение». «Формула Штайнмайера» была принята украинском лидером. В ближайшее время будут внесены изменения в действующую конституцию Украины. Следующий вывод - это прекращение огня на территории Донбаса и разведение сил до конца 2019 года. И, в заключении, Россия и Украина согласились на обоюдный обмен пленными при помощи представителей Красного Креста.
Стоит отметить, что вопрос по транзиту газа через Украину был поднят на личной беседе лидеров двух стран. Но Путину и Зеленскому не хватило времени для достижения договорённостей. Поэтому данный вопрос будет обсуждаться после встречи саммита.
Вопрос Крыма не поднимался во время переговоров, которые прошли 9 декабря. Данный вопрос будет рассмотрен на следующей встрече «нормандской четвёрки».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии