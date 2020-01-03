Информация была опубликована в издательстве «Известия».Около 5 тысяч дел были раскрыты, в остальных случаях не удалось поймать преступников. В основном карманники предпочитают совершать правонарушения в крупных городах. Особенно часто с заявлением о карманной краже сообщают в Иркутской, Свердловской, Ростовской, Челябинской и Воронежской областях.Сотрудники МВД предупреждают, что для уменьшения карманных краж гражданам надо соблюдать общественные правила безопасности и тщательно следить за личными вещами.



