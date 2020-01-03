03.01.2020, 21:50
Озвучены любимые места воров-карманников
ИА «Ореанда-Новости». МВД России озвучило любимые места воров-карманников. Информация была опубликована в издательстве «Известия».
В 2019 году суд возбудил около 35 тысяч уголовных дел по статье 158 УК РФ по карманным кражам. Около 5 тысяч дел были раскрыты, в остальных случаях не удалось поймать преступников. В основном карманники предпочитают совершать правонарушения в крупных городах. Особенно часто с заявлением о карманной краже сообщают в Иркутской, Свердловской, Ростовской, Челябинской и Воронежской областях.
В качестве мест для карманных краж чаще всего выбирают супермаркеты, общественный транспорт, кафе и другие заведения быстрого питания. Сотрудники МВД предупреждают, что для уменьшения карманных краж гражданам надо соблюдать общественные правила безопасности и тщательно следить за личными вещами.
В 2019 году суд возбудил около 35 тысяч уголовных дел по статье 158 УК РФ по карманным кражам. Около 5 тысяч дел были раскрыты, в остальных случаях не удалось поймать преступников. В основном карманники предпочитают совершать правонарушения в крупных городах. Особенно часто с заявлением о карманной краже сообщают в Иркутской, Свердловской, Ростовской, Челябинской и Воронежской областях.
В качестве мест для карманных краж чаще всего выбирают супермаркеты, общественный транспорт, кафе и другие заведения быстрого питания. Сотрудники МВД предупреждают, что для уменьшения карманных краж гражданам надо соблюдать общественные правила безопасности и тщательно следить за личными вещами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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