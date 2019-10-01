ИА «Ореанда-Новости». Крупные российские банки приняли решение понизить ипотечную ставку с первого октября.



Первым о том, чтобы снизить ипотечный процент, заговорил Сбербанк, что повлекло за собой цепную реакцию. Изменения также произойдут в Газпромбанке (8,7%), Альфа-банке (8,49%), Раффайзенбанке (8,99%) и «Дом.РФ» (8,5%). Сам Сбербанк снизит планку ипотечной ставки до 7,3% годовых.



На данный момент в России выполняется поручение Владимира Путина по разработке мер, для общего снижения ставки ипотеки по России до 8% годовых и менее. Проектом занимаются Минфин, Минэкономразвития, Минстрой и Банк России совместно с «Дом.РФ».



Банк России сообщает, что только в июле ипотечная ставка достигла показателя в 9,91%. Предыдущий уровень равнялся 10,24% годовых.