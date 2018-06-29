ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центральное государственное информационное агентство России ТАСС создало проект «Тунгусский метеорит: что упало, то пропало».

В честь юбилея - сто десять лет - со дня падения Тунгусского метеорита ТАСС спроектировал виртуальное падение космического тела с целью показать как все на самом деле происходило.

Созданный проект рассказывает об обстоятельствах воздушного столкновения, повествует слова очевидцев, а также показывает две картинки, ставшие особенным элементом работы. Две панорамные иллюстрации в формате трехсот шестидесяти градусов изображают разрушенный в связи с происшествием лес таким, каким его увидел первый добравшийся к месту ученый-исследователь Леонид Кулик, а вторая проекция воссоздает непосредственно момент полета космического тела над рекой Подкаменная Тунгуска.

Самый акцент сделан на анимированные изображения, благодаря которым зритель сможет максимально приблизиться к событию и прочувствовать его. Наглядно будет показано то, как был повален лес размером со столицу России.

Тунгусский метеорит имеет предположительно кометное происхождение и, возможно, является причиной воздушного взрыва, который произошел рядом с рекой Подкаменная Тунгуска 17 июня 1908 года в семь часов утра.

Мощность образовавшегося взрыва - сорок-пятьдесят мегатонн (как самая мощная водородная бомба) или, по другим данным, десять-пятнадцать мегатонн. Взрыв был настолько динамичным, что повалил деревья на территории более двух тысяч квадратных километров. По всему миру обсерваториями была замечена взрывная волна, в том числе в Западном полушарии.

Последствиями стали уничтоженный лет, выбитые стекла домов и сейсмические волны. Через некоторое время спустя началась магнитная буря, которая длилась пять часов.