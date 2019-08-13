ИА «Ореанда-Новости». Руководитель российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что против ЦИКа ведут целенаправленную кампанию по дискредитации, пишет «Коммерсант».



Памфилова отметила, что ЦИК уже обвинили во «всех грехах» и продолжают это делать. При этом глава ЦИК не рассказала, кто именно это делает, отметив, что знает, сколько на это было потрачено и кто финансирует кампанию.



Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией представил расследование о четырёхлетнем внуке члена ЦИКа Бориса Эбзеева. У мальчика в собственности нашли двухэтажную квартиру в элитном районе Хамовники. Недвижимость оценили примерно в полмиллиарда рублей.