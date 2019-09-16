В центре города теперь находится монумент, посвящённый детям войны.

Установка самого памятника произошла два дня назад. Местом расположения было выбрано пересечение улицы Карла Маркса и Троицкого проспекта. В настоящее время памятник, посвящённый детям войны, официально ещё не открыли – ведутся работы по благоустройству прилегающей к монументу территории. Однако, в администрации города Архангельска сообщили, что торжественная церемония открытия памятника детям войны состоится до конца сентября.

Памятник представляет собой пирс, по которому идут двое детей: мальчик и девочка. На пилонах монумента разместили стихотворное произведение поэтессы Валентины Салий. Основной темой творчества поэтессы является прославление детского труда, который существовал в тылу.

Скульптура, которая выполнена из гранита, весит двадцать тонн. Отливали памятник в столице Российского государства, откуда транспортировали её до Архангельска. Инициаторами установки памятника выступили участники «Российского военно-исторического общества», эта же организация и выступила в качестве спонсора. Финансово помогли также привлечённые спонсоры. Муниципальные власти города Архангельска взял на себя приведение в порядок территории, расположенной около памятника.

Стоит также отметить, что на сессии городской думы, которая прошла в Архангельске 20 июня текущего года, народные избранники приняли решение об установке этого монумента в центре города. Кроме того, вопрос установки памятника, темой которого стали бы события советского периода, возник ещё три года назад. Тогда архангельские активисты собирали подписи в пользу установки памятника Иосифу Сталину.