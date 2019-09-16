Открытие приурочено юбилейной дате образования данного высшего учебного заведения.

Монумент Льву Толстому откроют 26 сентября около здания Московского государственного института международных отношений при Министерстве иностранных дел российской Федерации. На торжественную церемонию открытия памятника приглашены многие известные политические деятели. Ожидается приезд министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкой, заместителя председателя Государственной думы Федерального собрания Петра Толстого, губернатора Тульской области Алексея Дюмина и советника президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимира Толстого.



Официальная часть открытия сопровождается концертной программой. Российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев выступит перед гостями мероприятия. Также в программе концертной части открытия памятника значится участие всемирно известных оперных исполнителей. Среди них Любовь Петрова, исполняющая партии сопрано, и Алексей Татаринцев, обладатель тенора. Особенностью программы станет проведение иммерсивного шоу и художественная декламация произведений Льва Толстого, сопровождающейся звучанием музыки. Гостей вечера в заключение мероприятия ожидает ужин одного из столичных ресторанов.

Стоит отметить, что открытие памятника русскому писателю Льву Толстому состоится в рамках культурно-образовательного сотрудничества с правительством Тульской области. Кроме того, оно приурочено к празднованию 75-летия Московского государственного института международных отношений МИД Росиии.