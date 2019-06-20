ИА «Ореанда-Новости». В аккаунте в Twitter главный редактор «Эхо Москвы» выложил фотографию обычного памятника, посвященного советскому писателю Александру Солженицыну. Примечательным стало то, что на монументе хулиганы натерли буквы так, что получилась надпись "лжец".

Писатель долгое время был против коммунизма, политического строя в стране и правительства. После публикации его мемуаров «Архипелаг ГУЛАГ» по решению Юрия Андропова, председателя КГБ, Солженицына арестовали, обвинили в измене родины и выслали в ФРГ, лишив при этом советского гражданства. Но в 90-х его восстановили и вернули в страну.