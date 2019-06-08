ИА "Ореанда-Новости" В популярном российском городе-курорте Сочи начали устанавливать мемориальный памятник всем погибшим в катастрофе отечественного авиалайнера Ту-154 над акваторией Чёрного моря. Трагедия произошла в декабре 2016 года.

На территории крупного микрорайона города Сочи Адлера установлена стела, на которой высечены имена погибших в этой авиакатастрофе. Памятник установили в небольшом сквере района, на берегу реки Мзымта. Мемориальный монумент, высота которого достигает почти два метра, представлен в виде открытой книги. На чёрном фоне памятника изображён самолёт и приведены фамилии и имена погибших на борту Ту-154 в виде списка. 

Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Поэтому было принято решение открыть памятник в третью годовщину авиакатастрофы - 25 декабря 2019 года. В 2016 году российский авиалайнер Ту-154, пролетев незначительное расстояние, упал в воды Чёрного моря. Самолёт принадлежал Министерству обороны Российской Федерации. На борту авиалайнера находилось 92 человека, из которых 8 человек являлись членами экипажа. Среди авиапассажиров числились артисты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, девять журналистов, военные и государственные служащие, а также руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» и общественный деятель Елизавета Глинка. Она среди общественности более известна как «Доктор Лиза». Все находившиеся на борту люди погибли.

Крупная авиакатастрофа самолёта Ту-154 над акваторией Чёрного моря произошла на маршруте Москва-Сочи-Латакия. Авиалайнеру после взлёта удалось продержаться в воздухе всего 70 секунд, после чего он рухнул в Чёрное море. В числе возможных причин катастрофы назывались техническая неисправность и ошибки экипажа или перегруз. 31 мая 2017 года Министерство обороны России назвало возможной причиной катастрофы ошибку командира воздушного судна.