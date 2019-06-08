08.06.2019, 08:39
Памятник погибшим в авиакатастрофе в декабре 2016 года установят в Сочи
ИА "Ореанда-Новости" В популярном российском городе-курорте Сочи начали устанавливать мемориальный памятник всем погибшим в катастрофе отечественного авиалайнера Ту-154 над акваторией Чёрного моря. Трагедия произошла в декабре 2016 года.
На территории крупного микрорайона города Сочи Адлера установлена стела, на которой высечены имена погибших в этой авиакатастрофе. Памятник установили в небольшом сквере района, на берегу реки Мзымта. Мемориальный монумент, высота которого достигает почти два метра, представлен в виде открытой книги. На чёрном фоне памятника изображён самолёт и приведены фамилии и имена погибших на борту Ту-154 в виде списка.
Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Поэтому было принято решение открыть памятник в третью годовщину авиакатастрофы - 25 декабря 2019 года. В 2016 году российский авиалайнер Ту-154, пролетев незначительное расстояние, упал в воды Чёрного моря. Самолёт принадлежал Министерству обороны Российской Федерации. На борту авиалайнера находилось 92 человека, из которых 8 человек являлись членами экипажа. Среди авиапассажиров числились артисты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, девять журналистов, военные и государственные служащие, а также руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» и общественный деятель Елизавета Глинка. Она среди общественности более известна как «Доктор Лиза». Все находившиеся на борту люди погибли.
Крупная авиакатастрофа самолёта Ту-154 над акваторией Чёрного моря произошла на маршруте Москва-Сочи-Латакия. Авиалайнеру после взлёта удалось продержаться в воздухе всего 70 секунд, после чего он рухнул в Чёрное море. В числе возможных причин катастрофы назывались техническая неисправность и ошибки экипажа или перегруз. 31 мая 2017 года Министерство обороны России назвало возможной причиной катастрофы ошибку командира воздушного судна.
На территории крупного микрорайона города Сочи Адлера установлена стела, на которой высечены имена погибших в этой авиакатастрофе. Памятник установили в небольшом сквере района, на берегу реки Мзымта. Мемориальный монумент, высота которого достигает почти два метра, представлен в виде открытой книги. На чёрном фоне памятника изображён самолёт и приведены фамилии и имена погибших на борту Ту-154 в виде списка.
Трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Поэтому было принято решение открыть памятник в третью годовщину авиакатастрофы - 25 декабря 2019 года. В 2016 году российский авиалайнер Ту-154, пролетев незначительное расстояние, упал в воды Чёрного моря. Самолёт принадлежал Министерству обороны Российской Федерации. На борту авиалайнера находилось 92 человека, из которых 8 человек являлись членами экипажа. Среди авиапассажиров числились артисты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, девять журналистов, военные и государственные служащие, а также руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» и общественный деятель Елизавета Глинка. Она среди общественности более известна как «Доктор Лиза». Все находившиеся на борту люди погибли.
Крупная авиакатастрофа самолёта Ту-154 над акваторией Чёрного моря произошла на маршруте Москва-Сочи-Латакия. Авиалайнеру после взлёта удалось продержаться в воздухе всего 70 секунд, после чего он рухнул в Чёрное море. В числе возможных причин катастрофы назывались техническая неисправность и ошибки экипажа или перегруз. 31 мая 2017 года Министерство обороны России назвало возможной причиной катастрофы ошибку командира воздушного судна.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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