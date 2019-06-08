Трагедия произошла в декабре 2016 года.На территории крупного микрорайона города Сочи Адлера установлена стела, на которой высечены имена погибших в этой авиакатастрофе. Памятник установили в небольшом сквере района, на берегу реки Мзымта.На чёрном фоне памятника изображён самолёт и приведены фамилии и имена погибших на борту Ту-154 в виде списка.Поэтому было принято решение открыть памятник в третью годовщину авиакатастрофы - 25 декабря 2019 года. В 2016 году российский авиалайнер Ту-154, пролетев незначительное расстояние, упал в воды Чёрного моря. Самолёт принадлежал Министерству обороны Российской Федерации.Среди авиапассажиров числились артисты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, девять журналистов, военные и государственные служащие, а также руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» и общественный деятель Елизавета Глинка.Все находившиеся на борту люди погибли.Крупная авиакатастрофа самолёта Ту-154 над акваторией Чёрного моря произошла на маршруте Москва-Сочи-Латакия. Авиалайнеру после взлёта удалось продержаться в воздухе всего 70 секунд, после чего он рухнул в Чёрное море. В числе возможных причин катастрофы назывались техническая неисправность и ошибки экипажаили перегруз