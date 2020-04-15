15.04.2020, 18:49
Пандемия коронавируса является вопросом безопасности России, заявил Медведев
ИА «Ореанда-Новости». Пандемия COVID-19 несёт угрозу не только здоровью и жизни людей, но и многим отраслям бизнеса. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев, работающий сегодня на должности председателя партии "Единая Россия", сообщает РИА Новости.
Также политик заявил, что ситуация с пандемией коронавируса представляет собой вопрос безопасности России, причём не только сегодняшней, но и будущей.
По его словам, все пандемии заканчиваются, а экономика остаётся. Вопрос состоит в том, заявил в ходе онлайн-совещания с представителями отечественного бизнеса бывший глава правительства РФ, в каком состоянии экономика России останется.
Также политик заявил, что ситуация с пандемией коронавируса представляет собой вопрос безопасности России, причём не только сегодняшней, но и будущей.
По его словам, все пандемии заканчиваются, а экономика остаётся. Вопрос состоит в том, заявил в ходе онлайн-совещания с представителями отечественного бизнеса бывший глава правительства РФ, в каком состоянии экономика России останется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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