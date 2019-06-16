ИА «Ореанда-Новости» Папа Римский Франциск с беспокойством следит за ситуацией в зоне Персидского залива, он отметил, что озабочен возрастанием напряжённости на Ближнем Востоке.

Понтифик заявил об этом после мессы в Камерино (Италия). Франциск вновь призвал всё мировое сообщество к решению сложных вопросов дипломатическим путём. Он отметил необходимость содействия и мирного диалога в сложившейся ситуации. 13 июня в Оманском заливе произошло нападения на два нефтяных танкера, в атаке на суда США обвинили Иран.