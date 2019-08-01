ИА «Ореанда-Новости» Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян сказал, что он с удовольствием приехал бы в Россию.

Католический сайт Asianews.it сообщил, что певица была на гастролях в Италии и 24 июля была удостоена высочайшей аудиенции в Ватикане. Папа Римский поздравил артистку с днём рождения, и в ответ она предложила ему приехать в Россию и побывать у неё в гостях на Таганской площади. «Я бы с удовольствием приехал в Россию, в таком случае я, конечно, совершу туда визит», – ответил Франциск.

Ранее сведения о возможном приезде понтифика в Россию распространились накануне 4 июля, даты посещения Ватикана российским лидером Владимиром Путиным. Перед визитом помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в повестке дня нет вопроса о приглашении папы в Россию. Политик уточнил, что данный вопрос следует обсуждать с иерархами Русской православной церкви.