Парк создаётся в рамках программы, посвящённой благоустройству города.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Санкт-Петербурга, парк будет носить название Героев-пожарных. Ориентировочно парк откроют уже в сентябре текущего года. Данное решение благоустроить зону, расположенную на территории Фрунзенского района города на Неве, было озвучено временно исполняющим обязанности губернатора города Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Градоначальник дал соответствующие поручения должностным лицам в ходе рабочего визита во Фрунзенский район города. Александр Беглов проводил здесь инспекционный досмотр.

Парковая зона рекреационного типа в этом районе создаётся в рамках программы по благоустройству города. Данная программа имеет довольно большие масштабы. По словам главы Санкт-Петербурга запланированное к реконструкции общественное пространство призвано объединить под своим началом несколько городских парков. К примеру, парк Героев-пожарных, парк Интернационалистов и комплекс под названием «Ижорский рубеж», имеющий историко-патриотический характер. Последний планируется возвести на месте так называемых «антенных полей», причём блиндажи времён Великой Отечественной войны решено было оставить.

Стоит отметить, что вплотную занялись этой территорией во Фрунзенском районе Северной Пальмиры ещё в прошлом году. По замыслу авторов проекта Парка Героев-пожарных, общественное пространство будет включать крупной парковой зоны, семь детских площадок, дорожки для велосипедистов, а также корт для игры в теннис.