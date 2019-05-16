Он отметил, что у них есть все права, чтобы зарегистрировать партию, однако Минюст, Владимир Путин и его администрация просто боятся. Жданов отметил, что скорее всего они опять получат отказ, но рано или поздно всё равно зарегистрируют и будут участвовать в выборах.Кроме того, Жданов показал видео, на котором видно, как сотрудник Минюста не хочет пускать в здание министерства главу ФБК и представителя партии. Но в результате они всё-таки туда попали.