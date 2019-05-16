16.05.2019, 19:34
Партия Навального в девятый раз подала документы на регистрацию
ИА «Ореанда-Новости». Партия оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего» уже в девятый раз направила документы на регистрацию в Министерство юстиции, написал в Facebook глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Он отметил, что у них есть все права, чтобы зарегистрировать партию, однако Минюст, Владимир Путин и его администрация просто боятся. Жданов отметил, что скорее всего они опять получат отказ, но рано или поздно всё равно зарегистрируют и будут участвовать в выборах.
Кроме того, Жданов показал видео, на котором видно, как сотрудник Минюста не хочет пускать в здание министерства главу ФБК и представителя партии. Но в результате они всё-таки туда попали.
Он отметил, что у них есть все права, чтобы зарегистрировать партию, однако Минюст, Владимир Путин и его администрация просто боятся. Жданов отметил, что скорее всего они опять получат отказ, но рано или поздно всё равно зарегистрируют и будут участвовать в выборах.
Кроме того, Жданов показал видео, на котором видно, как сотрудник Минюста не хочет пускать в здание министерства главу ФБК и представителя партии. Но в результате они всё-таки туда попали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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