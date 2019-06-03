Такое заявление сделала руководитель партии Оксана Дмитриева.В Законодательном собрании города Санкт-Петербурга депутат Дмитриева не стала говорить о причинах неопределённости партии в своём выдвиженце.Таким образом, вопрос о том, кто именно будет выступать от "Партии роста" на предстоящих выборах, и когда будут официально поданы документы для участия в выборах, остаётся открытым.Политическая партия "Партия роста" организована весной 2016 года.Предшественником партии являлась другая политическая платформа - "Правое дело", организатором которой выступил Борис Титов, сотрудник Администрации Президента Российской Федерации.Выборы на пост губернатора города Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.Среди них два самовыдвиженца - Александр Беглов и Игорь Михайлов. Беглов в настоящее время является временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Остальные 11 кандидатов представляют различные политические течения, как например, ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Гражданская платформа", «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская сила», «Родина», «Демократическая партия России», «Партия прогресса» и «Коммунистическая партия социальной справедливости».