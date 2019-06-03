03.06.2019, 16:49
"Партия роста" ещё на выбрала кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга
ИА "Ореанда-Новости" Всероссийская политическая партия "Партия роста" до сих пор не определилась с собственным кандидатом на пост губернатора города Санкт-Петербурга на сентябрьских выборах. Такое заявление сделала руководитель партии Оксана Дмитриева.
В Законодательном собрании города Санкт-Петербурга депутат Дмитриева не стала говорить о причинах неопределённости партии в своём выдвиженце. Оксана Дмитриева заявила, что решения по этому вопросу пока не приняли, и никаких комментариев она пока дать не может. Таким образом, вопрос о том, кто именно будет выступать от "Партии роста" на предстоящих выборах, и когда будут официально поданы документы для участия в выборах, остаётся открытым.
Политическая партия "Партия роста" организована весной 2016 года. Члены партии позиционируют себя как либерально-консервативное политическое движение. Предшественником партии являлась другая политическая платформа - "Правое дело", организатором которой выступил Борис Титов, сотрудник Администрации Президента Российской Федерации.
Выборы на пост губернатора города Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. В настоящий момент документацию на участие в выборах успели подать 13 человек. Среди них два самовыдвиженца - Александр Беглов и Игорь Михайлов. Беглов в настоящее время является временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Остальные 11 кандидатов представляют различные политические течения, как например, ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Гражданская платформа", «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская сила», «Родина», «Демократическая партия России», «Партия прогресса» и «Коммунистическая партия социальной справедливости».
В Законодательном собрании города Санкт-Петербурга депутат Дмитриева не стала говорить о причинах неопределённости партии в своём выдвиженце. Оксана Дмитриева заявила, что решения по этому вопросу пока не приняли, и никаких комментариев она пока дать не может. Таким образом, вопрос о том, кто именно будет выступать от "Партии роста" на предстоящих выборах, и когда будут официально поданы документы для участия в выборах, остаётся открытым.
Политическая партия "Партия роста" организована весной 2016 года. Члены партии позиционируют себя как либерально-консервативное политическое движение. Предшественником партии являлась другая политическая платформа - "Правое дело", организатором которой выступил Борис Титов, сотрудник Администрации Президента Российской Федерации.
Выборы на пост губернатора города Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года. В настоящий момент документацию на участие в выборах успели подать 13 человек. Среди них два самовыдвиженца - Александр Беглов и Игорь Михайлов. Беглов в настоящее время является временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Остальные 11 кандидатов представляют различные политические течения, как например, ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Гражданская платформа", «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская сила», «Родина», «Демократическая партия России», «Партия прогресса» и «Коммунистическая партия социальной справедливости».
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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