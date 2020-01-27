27.01.2020, 19:42
«Партия Роста» предложила отменить налоги для малого бизнеса
ИА «Ореанда-Новости». «Партия Роста» предложила отменить налоги для малого бизнеса. Подобное предложение было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
По словам предпринимателя Бориса Титова, являющегося лидером партии, все организации, которые относятся к представителям малого предпринимательства и применяют специальные налоговые режимы, надо полностью освободить от уплаты налогов на 3 года. По словам членов партии, подобные мероприятия уже были опробованы в других странах и дали положительные результаты для экономики страны.
Также, Борис Титов предложил провести налоговую амнистию для малого бизнеса и долгосрочное беззалоговое кредитование.
По словам предпринимателя Бориса Титова, являющегося лидером партии, все организации, которые относятся к представителям малого предпринимательства и применяют специальные налоговые режимы, надо полностью освободить от уплаты налогов на 3 года. По словам членов партии, подобные мероприятия уже были опробованы в других странах и дали положительные результаты для экономики страны.
Также, Борис Титов предложил провести налоговую амнистию для малого бизнеса и долгосрочное беззалоговое кредитование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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