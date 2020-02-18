По словам Охлобыстина, отмена ЕГЭ будет положительно воспринята многими родителями, которые являются потенциальными избирателями партии.Партия «За правду» была создана недавно, её председателем стал писатель Захар Прилепин. ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз.