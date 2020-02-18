18.02.2020, 21:56
Партия «За правду» хочет отменить ЕГЭ
ИА «Ореанда-Новости». Советник главы партии «За правду» актёр Иван Охлобыстин заявил, что партия хочет выступить за отмену ЕГЭ, пишет РИА Новости.
По словам Охлобыстина, отмена ЕГЭ будет положительно воспринята многими родителями, которые являются потенциальными избирателями партии.
Партия «За правду» была создана недавно, её председателем стал писатель Захар Прилепин. ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз.
По словам Охлобыстина, отмена ЕГЭ будет положительно воспринята многими родителями, которые являются потенциальными избирателями партии.
Партия «За правду» была создана недавно, её председателем стал писатель Захар Прилепин. ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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