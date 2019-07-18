ИА «Ореанда-Новости» В магаданском аэропорту задержали пассажира, прибывшего из Москвы, который провозил в желудке героин на сумму 2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД России по Магаданской области.

Задержанного доставили в больницу, где из его органов был извлечён контейнер, в котором находилось более 30 г героина. На данный момент в отношении курьера заведено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.