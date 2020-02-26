ИА «Ореанда-Новости» . Воздушное судно SSJ-100, следовавшее в Пермь, запросило экстренную посадку в Шереметьево из-за вибрации в двигателе. По сообщению ТАСС, пассажирский самолёт успешно приземлился в московском аэропорту, пострадавших нет.

После вылета из российской столицы в Пермь экипаж судна принял решение вернуться из-за возникшей вибрации в одном из двигателей. Самолёт развернулся над Владимирской областью примерно в 18:20 по московскому времени.

В настоящее время воздушное судно следует к одному из терминалов Шереметьево, а специалисты выясняют обстоятельства происшествия.