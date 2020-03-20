ИА «Ореанда-Новости» . Пассажиры воздушного судна, следовавшего из Вьетнама в Читу, смогли самостоятельно усмирить пьяного россиянина, из-за дебоша которого капитан самолёт хотел совершить экстренную посадку. Об инциденте сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

Пьяный житель России, находившийся в неадекватном состоянии, грубо нарушил общественный порядок на борту самолёта рейса Камрань – Чита 20 марта текущего года. Командир судна по громкой связи объявил о возможности совершения экстренной посадки в случае продолжения незаконных действий на борту самолёта, однако это не успокоило дебошира: мужчина продолжил нецензурно ругаться и отказался самостоятельно занять своё место. Усмирить россиянина смогли только находившиеся на борту рейса пассажиры, которые ограничили его движение и насильно усадили мужчину на пассажирское кресло.

Сотрудники правоохранительных органов уже завели на дебошира уголовное дело за хулиганство и два административных дела за распитие спиртных напитков в общественном месте.