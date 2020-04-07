ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пандемия должна сподвигнуть верующих людей изменить своё поведение. Такую точку зрения предстоятель РПЦ высказал в ходе Божественной литургии в храме Христа Спасителя в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

По мнению патриарха, люди должны серьёзно задуматься о том, что данный вирус мог быть послан в качестве наказания или исправления. Он подчеркнул, что кризис, в котором сейчас оказалось человечество, является переменой.

Патриарх Московский и всея Руси призвал не впадать в панику и не терять «человеческий образ».