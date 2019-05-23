Игумена Севастиана лишили права ношения монашеских одежд и священного сана.В пресс-службе лавры рассказали, что вчера вечером игумен Севастиан, будучи пьяным, напал с ножом на иеродиакона Поликарпа и несколько раз его ранил. Отца Поликарпа отвезли в больницу, а нападавшего забрала полиция, возбуждено уголовное дело. В лавре отметили, что причиной конфликта стало неадекватное поведение Севастиана из-за употребления спиртного.