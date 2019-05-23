23.05.2019, 16:34
Патриарх Кирилл лишил сана игумена, который напал с ножом на монаха
ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении сана игумена Троице-Сергиевой лавры, который накануне напал с ножом на монаха, пишут РИА Новости.
Игумена Севастиана лишили права ношения монашеских одежд и священного сана.
В пресс-службе лавры рассказали, что вчера вечером игумен Севастиан, будучи пьяным, напал с ножом на иеродиакона Поликарпа и несколько раз его ранил. Отца Поликарпа отвезли в больницу, а нападавшего забрала полиция, возбуждено уголовное дело. В лавре отметили, что причиной конфликта стало неадекватное поведение Севастиана из-за употребления спиртного.
Игумена Севастиана лишили права ношения монашеских одежд и священного сана.
В пресс-службе лавры рассказали, что вчера вечером игумен Севастиан, будучи пьяным, напал с ножом на иеродиакона Поликарпа и несколько раз его ранил. Отца Поликарпа отвезли в больницу, а нападавшего забрала полиция, возбуждено уголовное дело. В лавре отметили, что причиной конфликта стало неадекватное поведение Севастиана из-за употребления спиртного.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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