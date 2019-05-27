По словам патриарха, когда дело уже дошло до насилия, то тут уже бесполезна профилактика. Сохранять семью, по мнению патриарха, нужно на других этапах. Предстоятель Русской православной церкви сделала своё заявление встрече с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович.Миятович, в свою очередь, выразила надежду, что авторитет патриарха поможет победить домашнее насилие в России.