27.05.2019, 17:44
Патриарх Кирилл назвал лучшее средство против домашнего насилия
ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что против домашнего насия лучше всего поможет культивирование традиционных ценностей, пишет ТАСС.
По словам патриарха, когда дело уже дошло до насилия, то тут уже бесполезна профилактика. Сохранять семью, по мнению патриарха, нужно на других этапах. Предстоятель Русской православной церкви сделала своё заявление встрече с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович.
Миятович, в свою очередь, выразила надежду, что авторитет патриарха поможет победить домашнее насилие в России.
По словам патриарха, когда дело уже дошло до насилия, то тут уже бесполезна профилактика. Сохранять семью, по мнению патриарха, нужно на других этапах. Предстоятель Русской православной церкви сделала своё заявление встрече с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович.
Миятович, в свою очередь, выразила надежду, что авторитет патриарха поможет победить домашнее насилие в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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