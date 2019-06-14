ИА «Ореанда-Новости» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета высказал мнение, что акции протеста против возведения храма на месте сквера в центре Екатеринбурга имели политический характер. Предстоятель Русской православной церкви заявил, что это было не случайным явлением, а тщательно спланированной акцией. Иерарх также упомянул, что он интересовался тем, как молодёжь обсуждала проблему в социальных сетях.

Патриарх Кирилл сказал, что для того, чтобы избежать конфронтации, организаторам стройки следовало бы продемонстрировать жителям города, как выглядел бы храм и территория вокруг него после окончания работ. «Не просто заборчик поставлен, а на этом заборчике – виды всего того, что здесь будет. Это, может, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство», – сказал Кирилл, добавив, что первоначально рядом с собором планировалось разбить большой парк и оборудовать набережную для прогулок.