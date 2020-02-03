ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к народу и властям Китая в связи с распространением нового коронавируса, пишет «МК».



Глава РПЦ выразил соболезнования близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления заболевшим и сил врачам. «Прошу вас передать им слова утешения и поддержки», - заявил патриарх.



По последним данным, коронавирусом заражены почти 15 тысяч человек. При этом за пределами Китая известно о 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.

