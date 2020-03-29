29.03.2020, 12:48
Патриарх Кирилл попросил воздержаться от посещения храмов
ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил жителей России в связи с ситуацией с распространением коронавируса воздержаться от посещения храмов, заявлено в материале РИА Новости.
Патриар Киррил призвал соотечественников воздержаться от посещения храмов. Он сказал, что никогда бы не сделал такое заявление, если бы не святой пример преподобной Марии Египетской, который он назвал "удивительным".
По словам патриарха, случай с Марией Египетской указывает на то, что можно спастись и без посещения храма.
Патриар Киррил призвал соотечественников воздержаться от посещения храмов. Он сказал, что никогда бы не сделал такое заявление, если бы не святой пример преподобной Марии Египетской, который он назвал "удивительным".
По словам патриарха, случай с Марией Египетской указывает на то, что можно спастись и без посещения храма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии