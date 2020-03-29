заявлено в материале РИА Новости.Патриар Киррил призвал соотечественников воздержаться от посещения храмов. Он сказал, что никогда бы не сделал такое заявление, если бы не святой пример преподобной Марии Египетской, который он назвал "удивительным".По словам патриарха, случай с Марией Египетской указывает на то, что можно спастись и без посещения храма.