28.01.2020, 16:36
Патриарх Кирилл призвал решить демографическую проблему сокращением числа абортов
ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что решить демографические проблем в стране можно за счёт существенного сокращения количества абортов, пишет РИА Новости.
По словам патриарха, это поможет к 2030 году увеличить население страны на 10 миллионов человек.
Глава РПЦ, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, напомнил, что Церковь по-прежнему предлагает запретить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям.
Патриарх отметил, что экономическое развитие страны требует большого количества людей. По его словам, эта проблема решается «влёт», если сократить количество абортов.
По словам патриарха, это поможет к 2030 году увеличить население страны на 10 миллионов человек.
Глава РПЦ, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, напомнил, что Церковь по-прежнему предлагает запретить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям.
Патриарх отметил, что экономическое развитие страны требует большого количества людей. По его словам, эта проблема решается «влёт», если сократить количество абортов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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