По словам патриарха, это поможет к 2030 году увеличить население страны на 10 миллионов человек.Глава РПЦ, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, напомнил, что Церковь по-прежнему предлагает запретить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям.Патриарх отметил, что экономическое развитие страны требует большого количества людей. По его словам, эта проблема решается «влёт», если сократить количество абортов.