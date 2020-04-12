ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в период карантина задуматься о духовных ценностях.

Патриарх Кирилл после праздничной литургии в столичном храме Христа Спасителя заявил, что россияне столкнулись с глобальной трагедией. По мнению священнослужителя, Господь неслучайно проводит людей через испытания. Это связано с тем, что «великие идеалы, в том числе и идеал веры в Бога, ушли для многих на периферию жизни».

Патриарх отметил, что важно вернуть возвышенные идеалы «в периферии нашей жизни», чтобы люди задумались о смысле жизни.

Сегодня православные христиане отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим. Через неделю, 19 апреля, будет отмечаться Пасха.