ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали. Патриарх Кирилл назвал зверством действия тех, кто устроил поджог в Доме профсоюзов и заявил, что эти люди находились "под властью дьявола".

Он вспомнил, что перед всем миром «антимайдановцев», которые не представляли никакой опасности, а отстаивали своё право жить по своим порядкам, а не которые им навязывали, «преступники заперли в этот дом и подожгли его, и 48 человек сгорело заживо перед лицом Европы и всего мира». Он считает, что эти зверства ничем нельзя объяснить, никакой политикой, и они осуществлялись «силой дьявольской».

– Все те, кто поджигал людей, были под властью дьявола, – отметил предстоятель.

Патриарх Кирилл считает, что «те радикальные силы зла, та злоба дьявольская, воплощенная в человеческих образах, не захватила тотально всей власти над украинской землей».