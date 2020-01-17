ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Кирилл рассказал, чего ждёт от Мишустина на новом посту.

Патриарх Кирилл поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра страны. Он выразил надежду, что его ждёт будущее из полезных и добрых дел.

Патриарх отметил, что на данном этапе перед Мишустиным стоит целый ряд непростых задач, поставленным главой государства перед правительством. Все эти задачи помогут принести Отечеству и гражданам много доброго и полезного.

Кроме того, Патриарх заявил, что ожидает продолжения взаимодействия между властью и Русской православной церковью. Взаимодействие РПЦ и правительства должно плодотворно отразиться на общественном сознании.