Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поприветствовал приходы русской традиции, находящиеся на территории Западной Европы, которые вернулись в состав Русской православной церкви. Патриархом Кириллом было сказано, что возвращение поможет им в евангельской миссии.В процессе воскресной литургии, проходившей в храме Христа Спасителя, патриархом была вручена Синодальную грамоту, в которой прописано восстановление с РПЦ архиепископии. В богослужении, проходившем в Москве, участвовали десятки клириков архиепископии.