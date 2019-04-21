ИА «Ореанда-Новости». Патриарх Московский и всея Руси, Кирилл, во время литургии по случаю входа Господня в Иерусалим, который православный отмечают за неделю до Светлой Пасхи, сделал неожиданное заявление. Он высказал свою точку зрения по вопросу зарождения Вселенной. По мнению предстоятеля, люди науки не могут понять этого «божественного акта».

Тайну Большого взрыва, над которой не одну сотню лет ломают голову лучшие умы человечества, Патриарх связывает с божественным промыслом. Он отметил во время проповеди, что «многие учёные познали тайны бытия и не нашли в них Бога».

Наука, по словам патриарха, за долгие годы почти не продвинулась в изучении загадок Вселенной и дальнейшие попытки науки их познать, также не позволят продвинуться в изучении «божественной тайны». Речь, по мнению Кирилла, идёт исключительно о божественном промысле. Наука не может с этим не считаться.

Существующая теория Большого взрыва не даёт точного, исчерпывающего представления об этом исключительном явлении. Его невозможно объяснить научной терминологией, уверен Кирилл. Учёные используют для объяснения теории такие понятия, как «некая точка», что даже звучит абстрактно. А проще, по мнению патриарха, было объяснить это явление, как «божественный акт творения». По словам Кирилла, то, что произошло и происходит нельзя «объяснить разумом», как и невозможно «вытеснить Бога из сознания человека».

Ранее сообщалось, что предстоятелю РПЦ было присвоено звание почётного профессора РАН за проведённую работу популяризации науки. Кирилл принимал участие в съёмках популярной программы «Очевидное-невероятное».